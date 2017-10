Mulher abre vaga para ‘babá magra’ e que caiba no carro

Um anúncio de vaga de emprego de babá exige que a candidata seja “magra” para que caiba no carro da família. O texto foi postado no Facebook, segundo informações do jornal O Globo.

A publicação faz outras exigências e oferece trabalho sem registro em carteira e jornada de trabalho por quinze dias seguidos. O texto gerou críticas nas redes sociais – de a proposta de emprego ser abusiva – em meio à discussão sobre trabalho escravo por causa da norma publicada pelo governo que dificulta a fiscalização da prática.

A família relata que busca uma profissional para cuidar de uma criança de 3 anos de idade e de um bebê de 3 meses. Além da forma física, o post traz outras requisições como não ter filhos com menos de 5 anos, ter boa aparência, e não ter “problemas familiares que obriguem a faltar ao serviço”.”Somos exigentes”, escreve a anunciante.

O anúncio diz que a profissional deverá ainda, enquanto as crianças estiverem na creche, auxiliar nas atividades da casa com limpeza, organização e cozinhando. O salário oferecido é de 1.000 reais, com vale transporte, e bonificação “por bom desempenho”. O texto indica que o trabalho não será formalizado, pois fala da “possibilidade” de fazer o registro na Carteira de Trabalho “após três meses de experiência”.