Meirelles discutiu novo estatuto da Caixa com presidente do banco

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, discutiu com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, a aprovação do novo estatuto do banco, prevista para ocorrer até o mês de novembro. De acordo com nota divulgada nesta sexta-feira pelo ministério, o novo estatuto pretende adotar regras previstas na Lei das Estatais e outras medidas para melhorar a governança do banco, como a adesão da Caixa a regras do programa de governança das estatais da B3, a criação de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, com destaque para a área de risco e conformidade e a participação de membros independentes no Conselho.

Na reunião da manhã, da qual também participou a secretária do Tesouro Nacional e presidente do Conselho de Administração da Caixa, Ana Paula Vescovi, foram apresentadas a Meirelles ações de gestão como os programas de desligamento voluntário, o fechamento de agências sem viabilidade, o controle de despesas administrativas, o incremento de receitas com prestação de serviços, a criação de Diretoria para monitoramento de grandes exposições a risco e a Implantação do Banco Digital.

De acordo com a nota, essas ações asseguraram a melhoria dos resultados do banco. “A Caixa segue trajetória sólida, imprimindo a passos largos ações para sua modernização, as quais asseguram o seu papel de gestão de importantes políticas sociais para os brasileiros”, afirma o texto divulgado.

