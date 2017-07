Jovem que estampou currículo em Coca-Cola é contratada

Lembram-se da Beatriz Carmona, que bombou na internet ao estampar seu currículo em uma garrafa de 2,5 litros da Coca-Cola?

Então, a jovem foi contratada. “Ela mostrou talento e criatividade e a gente contratou”, anunciou a ReachLocal Brasil, empresa de marketing digital.

Beatriz é a mais nova jovem aprendiz da companhia. Com uma jornada mensal de 120 horas, a estudante do ensino médio terá 30% do seu tempo destinado a atividades relacionadas à formação, e o restante para aprender sobre o trabalho na ReachLocal. O salário gira em torno de 780 reais.

“Diante de milhares de erros que cometi, ao longo do meu caminho, eis que surge um acerto: fui admitida, como Jovem Aprendiz, na ReachLocal Brasil”, publicou Beatriz em sua página no Facebook.

A jovem de 17 anos agradeceu “aos internautas, que embora desconhecidos, sensibilizaram-se com o meu poder juvenil e compartilharam” e “aos profissionais da Reachlocal Brasil, que foram extremamente justos e profissionais na realização do processo seletivo.”

Relembre

Beatriz entregou o currículo estampado em uma garrafa de Coca-Cola à empresa, em São Paulo, mas foi a publicação do passo-a-passo da iniciativa em um post na sua página no Facebook que fez Beatriz chamar a atenção da empresa.

As imagens foram tuitadas por @richardao_ e viralizaram na internet. Na publicação, Beatriz conta que se inspirou na ideia de Lukas Yla, lituano que vivia nos Estados Unidos e se vestiu de entregador para distribuir seu currículo em caixas de donuts.

Flávio Pelizari, diretor de RH e Desenvolvimento de Pessoas da ReachLocal, contou a VEJA que estava viajando quando Beatriz entregou o currículo, mas recebeu de um amigo o aviso de que a empresa estava sendo citada nas redes.

Pelizari entrou em contato com a jovem, que iniciou o processo seletivo e realizou uma série de entrevistas.

“A proposta é que os aprendizes tenham a oportunidade de aprender com nossos profissionais e, quando o projeto, que dura cerca de um ano, terminar, possamos efetivá-los já com o diferencial de estarem preparados e poderem crescer mais rápido”, afirma Pelizari.

Com a iniciativa, Beatriz conseguiu se destacar entre os 320 currículos recebidos pela empresa.