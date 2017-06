JBS vende operações de carne no exterior para rival nacional

A JBS anunciou nesta terça-feira a venda das suas operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para a concorrente nacional Minerva. O total do negócio é de 300 milhões de dólares (989 milhões de reais) e envolve as subsidiárias Pul Argentina S.A., Frigomerc

S.A. e Pulsa S.A , segundo a companhia. O frigorífico informou que pretende destinar os recursos da venda para reduzir o tamanho da sua dívida em relação ao total das suas operações.

Por volta das 11h45, as ações das empresas estavam entre as maiores altas da bolsa de valores de São Paulo, com o papel da Minverva subindo 5,77%, a 11,91 reais, e os da JBS 4,80%, a 7,64 reais. Outro concorrente do ramo de frigoríficos, a Marfrig, também registrava forte valorização, de 4,70% a 6,68. O Ibovespa tinha alta de 0,36% no mesmo período, a 62676 pontos.

A empresa terminou março com dívida líquida de 47,8 bilhões de reais. Em termos de alavancagem financeira, esse número equivalia a 4,2 vezes o Ebtida (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), de 12 meses. A controladora da JBS, a J&F anunciou na última segunda-feira a assinatura de acordo de leniência com o Ministério Público que prevê pagamento de 10,3 bilhões de reais em multa no prazo de 10 anos. A notícia gerou especulações no mercado sobre a possibilidade de as empresas do grupo, que incluem Vigor, Alpargatas e Eldorado, serem vendidas.

A JBS empresa tem estado no foco do noticiário econômico e político desde meados de maio, quando veio a tona a notícia sobre a delação premiada de um dos seus sócios, o empresário Joesley Batista. As denúncias de irregularidades derrubaram as ações do grupo em mais de 30% em uma semana, e foram motivo da abertura de oito processos administrativos pela CVM, instituição que regula o mercado, para investigação de ilegalidades.

A JBS é o maior grupo de proteína animal do mundo e teve receita líquida de 170,380 bilhões de reais em 2016, enquanto a Minerva, um dos maiores frigoríficos do país, foi de 9,7 bilhões de reais.

O acordo de venda das operações foi aprovado pelos conselhos de administração das duas empresas, mas ainda precisa de aprovação do Cade, órgão que regula a concorrência no mercado brasileiro.

(Com Reuters)