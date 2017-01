Foto com símbolo de ‘paz e amor’ pode permitir invasão por hacker

Fazer o símbolo de “paz e amor” com os dedos em uma foto pode permitir uma invasão hacker. O alerta é de um grupo de pesquisadores do Insituto Nacional de Informática do Japão. Segundo o professor Isao Echizen, uma imagem do tipo tirada com uma câmera comum, do tipo que é amplamente postado em redes sociais, tem o potencial de expor as digitais do fotografado. “Apenas por fazer casualmente o sinal em frente a uma câmera, as digitais se tornam amplamente disponíveis”,disse Echizen ao jornal japonês Sankei Shinbum em entrevista publicada nesta semana.

A equipe liderada por Echizen conseguiu copiar as informações do dedo de pessoas em uma foto capturada a três metros de distância. Não é necessário nenhum equipamento profissional – a câmera de um smartphone já teria a capacidade necessária – mas a imagem precisa ser capturada com o foco e a iluminação corretos. Fotos com este tipo de pose são muito populares entre os japoneses.

Echizen e seu grupo trabalham no desenvolvimento de um método para evitar esse tipo de roubo: uma película fina feita de óxido de titânio. O artefato vai impedir que as digitais fiquem visíveis, ao mesmo tempo que permite seja possível usar dispositivos como uma tela sensível ao toque. A previsão que esteja disponível dentro de dois anos.

Segundo o pesquisador, o risco desse tipo de roubo é mais preocupante do que o de senhas, pois elas podem ser alteradas. “Informação biométrica, como digitais, não podem ser mudadas ao longo da vida de uma pessoa. Quero estimular a atenção a isto para que as pessoas saibam como se proteger”, disse Echizen. Sensores de digitais são usados como meio de acesso em caixas eletrônicos, portas de segurança e smartphones.