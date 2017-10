Empresa japonesa vai dar 6 dias a mais de folga para não-fumantes

Uma empresa japonesa decidiu conceder seis dias a mais de folga por ano para funcionários não-fumantes, segundo o jornal The Telegraph. O benefício é para compensar o tempo que os fumantes passam fora do escritório, sobrecarregando os colegas não-fumantes: são 15 minutos para cada cigarro.

O sistema foi adotado pela empresa de marketing Piala Inc. em setembro. Um dos motivos para a mudança é que os não-fumantes se queixavam de trabalhar mais que os fumantes.

Um de nossos funcionários não-fumantes colocou, no começo do ano, uma mensagem em nossa caixa de sugestões dizendo que as pausas para fumar estavam causando problemas”, afirmou o porta-voz da Piala, Hirotaka Matsushima.

Ainda segundo Matsushima, o CEO da empresa, Takao Asuka, concordou que os funcionários não-fumantes estariam trabalhando mais tempo que os outros.

“Espero encorajar os funcionários a parar de fumar por meio de incentivos em vez de penalidades ou coerção”, afirmou o CEO para a agência japonesa de notícias, Kyodo News.

Até o início dessa semana, 30 dos 120 funcionários da Piala haviam aproveitado os dias de folga adicionais, disse Matsushima ao Telegraph. A nova política também incentivou quatro funcionários a parar de fumar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 21,7% dos japoneses adultos são fumantes – a maioria homens de idade mais avançada. Com esse parâmetro preocupante, as empresas do país estão se movimentando para diminuir o número de fumantes. Uma delas, a Lawson Inc, franquia de lojas de conveniência de 24 horas, proibiu os funcionários de fumarem no escritório da sede e escritórios regionais.