Crise pesa, e PIB crescerá menos que o previsto, diz Meirelles

A economia não passará imune aos efeitos da crise política que atinge o país. O Planalto já trabalha com uma perspectiva de crescimento econômico menor que o esperado.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o governo está revendo a projeção sobre o desempenho da economia neste ano. A expectativa é que o PIB suba menos que taxa de 0,5% das projeções da equipe econômica.

Meirelles afirmou que a previsão do governo de crescimento de 2,7% da economia no último trimestre do ano ante o mesmo período de 2016 ganhou viés de baixa. Ainda assim, ressaltou que a tendência é de crescimento superior a 2%. “De fato, a projeção tem certo viés de baixa, mas nada abaixo de 2%”, disse Meirelles.

Ele citou que, antes de anunciar as novas projeções, o governo acompanha a evolução dos índices de confiança, que vem sofrendo com a crise política – embora o ministro tenha dito que a pasta não tem se preocupado sobre os fatores que influenciam na perda de confiança na economia.

Segundo ele, o efeito da crise política sobre a média de crescimento econômico não é algo dramático. O ministro participou hoje de encontro com investidores promovido pelo Citi.

(Com Estadão Conteúdo)