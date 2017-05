Churrascaria protesta e deixa de comprar produtos da JBS

A churrascaria Denvos, uma das mais tradicionais de Curitiba (PR), estendeu ontem uma faixa do lado de fora do restaurante informando que não trabalha mais com produtos da JBS. A mesma informação foi publicada no perfil da churrascaria no Facebook.

“Em respeito ao Brasil, à sociedade e aos trabalhadores desse país informamos que a partir desta data não trabalhamos mais com produtos da linha JBS”, diz a faixa.

O proprietário da Denvos, Augusto Celestino Farfus dos Santos, de 63 anos, diz que a decisão é uma reação ao conteúdo das delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS.

“O que eles fizeram mostra uma falta de patriotismo, um cinismo e nós não queremos patrocinar o crime”, disse ele.

Santos afirma que os irmãos Batista “saquearam o país e agora estão rindo da cara de todo mundo”.

Para substituir os produtos da JBS, o empresário passou a comprar de outros fornecedores. “Para minha surpresa, vários fornecedores de ótima qualidade vieram me procurar. Consegui uma redução de custo de 15%.”

Trabalhando com churrasco à la carte, Santos diz que os clientes apoiaram sua decisão. “Só recebi elogios até agora.”