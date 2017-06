Cabify estreia serviço de entrega com motoboy em SP

O aplicativo de transporte Cabify lança hoje em São Paulo o serviço de entrega com motofretista. Por enquanto, o serviço funciona apenas em São Paulo e só pode ser solicitado por clientes corporativos.

Batizado de Cabify Express, o serviço funciona das 8h às 20h e pode ser solicitado por meio do aplicativo ou da plataforma web.

Segundo a empresa, somente profissionais regulamentados junto à Prefeitura de São Paulo farão as entregas pelo aplicativo.

Segundo Rogerio Guimarães, head de novos negócios da Cabify no Brasil, o serviço vai atender a necessidade dos clientes corporativos de encontrar fornecedores de serviços de motofrete. “O fato de cobrarmos por quilômetro rodado também oferece mais controle ao usuário”, diz.

O funcionamento do Cabify Express será o mesmo do serviço de transporte de passageiros: as solicitações serão encaminhadas para o motoboy mais próximo.

O valor do serviço de entrega varia de acordo com a distância percorrida: a empresa cobra por quilômetro rodado. Do motoboy, a Cabify cobrará uma taxa de 20%.