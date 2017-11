Black Friday já representa 10 sextas-feiras de venda para o Extra

O GPA, dono das marcas Extra e Pão de Açúcar, está se preparando para um novo aumento nas vendas da Black Friday deste ano. Segundo Jorge Faiçal, diretor de marketing do GPA, as vendas deste período crescem ano a ano e representam uma fatia cada vez mais importante da receita do grupo.

“Assim como não dá para ficar fora do Natal ou do Dia das Mães, também não dá para ficar fora da Black Friday. É uma data que já se consolidou no varejo brasileiro”, afirmou ele.

Pelos seus cálculos, as vendas da Black Friday no Extra já correspondem ao movimento de dez sextas-feiras tradicionais. No Pão de Açúcar, equivale ao faturamento de quatro sextas-feiras. “É como se tivéssemos dez dias a mais de venda no mês no Extra, por exemplo.”

Para se preparar para a Black Friday, o GPA antecipou a contratação de funcionários temporários e colocará mais caixas em funcionamento nas lojas na sexta-feira.

Segundo Faiçal, a experiência do GPA com Black Friday mostra quais são os produtos que valem ou não a pena entrar na promoção. “Perecíveis não vale a pena, é um tiro no pé, pois não podem ser estocados. O consumidor quer produtos que pode estocar ou que de alguma forma antecipa suas compras de Natal.”

Entre as categorias de produtos que o consumidor deve encontrar em promoção nas redes estão bebidas, fraldas, produtos de limpeza, higiene pessoal, chocolate e mercearia. No caso do Extra, também entram na Black Friday eletroeletrônicos, como aparelhos de TV, geladeira e smartphones.

Promoções antecipadas

Os clientes participantes do Clube Extra, o programa de fidelidade do Extra, receberão as promoções da Black Friday na quinta-feira. A antecipação das ofertas estará disponível para os clientes que têm o aplicativo do programa de fidelidade.

Na sexta-feira, além das promoções que estarão disponíveis nas lojas, os clientes participantes dos programas de fidelidade receberão ofertas exclusivas em seus aplicativos.

“São ofertas exclusivas, cada pessoa recebe uma oferta personalizada para ela”, diz Faiçal.