Black Friday: Amazon e Cultura/Fnac dão descontos de até 90%

A Amazon e a Cultura/Fnac vão antecipar as promoções de Black Friday, que acontece oficialmente no próximo dia 24. Na Amazon, os descontos nas seções de livros, incluindo digitais e eletrônicos, começam às 18h desta sexta-feira (19). Na Cultura/Fnac, a promoção começa na quinta-feira da próxima semana, dia 23.

Segundo a Amazon, os descontos na seção de livros impressos chegam a 90%. Entre as publicações que estarão com desconto está a Guerra dos Tronos, de Jorge R. R. Martin, que sairá de 129 reais por 53,90 reais. Na Cultura/Fnac, haverá descontos de até 60% nos livros importados.

Na seção de livros digitais da Amazon, os preços dos 5 volumes de Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, cairão de 48,99 reais por 6,99 reais cada.

Os descontos do setor de eletrônicos da Amazon começam apenas às 23h59 do dia 23. A empresa promete descontos de até 40% nas televisões.

No setor de produtos tecnológicos da Cultura/Fnac, acessórios para celular terão descontos de até 70%. No caso dos smartphones, os preços caem até 45% – caso do ASUS Zenfone de 4 GB. Os notebooks terão descontos de até 30%.