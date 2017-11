Black Friday: acompanhe as melhores ofertas e dicas de compras

A Black Friday já é considerada uma das principais datas para o comércio. A expectativa do idealizador do evento no Brasil, o portal BlackFriday.com.br, é que as vendas deste ano atinjam 2,2 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação a 2016.

Pesquisa realizada pelo portal mostra que 90% dos consumidores brasileiros da Black Friday realizam suas compras pela internet. Os consumidores de São Paulo são os que mais realizam compras na Black Friday, cerca de 35% do total. Eles são seguidos pelos compradores Rio de Janeiro (12%), Minas Gerais (11%) e Paraná (6%).

Acompanhe a cobertura ao vivo dos descontos de Black Friday:

20:19 – Site de passagem de ônibus oferece descontos de até 80%

O site de passagens rodoviárias ClickBus abriu sua promoção de Black Friday às 20h desta quinta-feira. Para ter direito ao desconto é preciso usar o código “blackfridaymp” na hora de concluir a compra. Os descontos variam de 20% a 80%.

Uma passagem de São Paulo para Angra dos Reis sai de R$ 101,95 por R$ 16,95. De Salvador para Recife, sai de R$ 198,95 por R$ 79,54. O trecho SP – Rio cai de R$ 94,90 por R$ 56,95.

20:17 – Companhia aérea oferece desconto de 20% na Black Friday

Para a Black Friday, a Azul vai dar descontos de 20% sobre o valor da tarifa em viagens domésticas realizadas entre fevereiro e março do ano que vem. A empresa também vai dar descontos de 20% na compra de pacotes para a alta temporada de verão.

A promoção é válida apenas para as compras efetuadas pelo site entre as 20h desta quinta-feira e 23h59 de domingo, dia 26. É preciso usar o código AZUL20. Clique aqui para acessar o site da promoção.

20:00 – Quer comprar nesta Black Friday, mas está com medo de cair em uma cilada das lojas? Confira dicas para evitar o famoso “pela metade do dobro”