Ações da JBS caem mais de 8% e lideram perdas na bolsa

As ações da JBS seguem em queda nesta terça-feira, com recuo de 8,36%, a 5,48 reais, liderando as baixas na bolsa. Ontem, os papéis da empresa fecharam o dia em baixa de 31,34%%, a 5,98 reais..

Ainda nesta terça-feira, o Ibovespa abriu em alta, avançando 0,61%, aos 62.052 pontos. Ontem, o índice havia recuado 1,54%, aos 61.673. Enquanto isso, a cotação do dólar comercial continua em queda, com variação de 0,41%, a 3,263 reais na venda.

Na sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliarios (CVM) divulgou após o fechamento do mercado que abriu cinco investigações contra a JBS entre os dias 18 e 19. O órgão regulador do mercado apura se houve irregularidades na atuação da empresa em razão da delação premiada de um dos seus donos, Joesley Batista.

Desde quarta-feira, a notícia de que Batista havia gravado o presidente da República Michel Temer dando aval à compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) abalou os mercados. Na quinta, o Ibovespa teve queda tão forte que a B3 (antiga BM&FBovespa) precisou interromper as negociações após 20 minutos de pregão. O dólar disparou, registrando a maior valorização dentro de um dia em 18 anos. O conteúdo completo da delação veio a público na sexta.

De acordo com a CVM, os processos buscam esclarecer: se houve uso de informação privilegiada para negociação (insider trading) de ações e dólar no mercado futuro; a negociação de ações entre a JBS e seu acionista controlador (FB Participações S.A, que tem entre seus sócios os irmãos Joesley e Wesley Batista); a atuação do Banco Original (que é da J&F, dona da JBS) no mercado de derivativos (um tipo de ativo financeiro); a atuação da JBS no mercado de dólar futuro; detalhes sobre a delação do Joesley Batista.

A informação que circulava no mercado é que a JBS teria comprado uma enorme quantia de dólares antes da moeda se valorizar após as delações. A valorização teria sido suficiente para cobrir o valor da multa imposta à empresa pelo envolvimento no esquema de corrupção. A CVM teria sido notificada que o montante comprado na véspera da notícia da delação seria superior a 1 bilhão de reais, segundo informações do jornal Valor Econômico.

A agência de notícias Reuters também publicou que o grupo de controle da JBS vendeu 329 milhões de reais em ações da companhia em abril, operação que foi acompanhada pela compra de 200 milhões de reais em ações da empresa pela tesouraria da própria JBS no mês passado, segundo documentos enviados ao mercado.

O envolvimento da companhia em delação premiada semana e investigações sobre favorecimento do BNDES já haviam feito os papéis da JBS registrar perdas de 32,5% em uma semana até a última quinta feira.