Na Itália, Melania Trump usa casaco de 168 mil reais

Na Sicília para acompanhar o marido Donald Trump à reunião da cúpula do G7, Melania Trump chamou atenção ao usar um extravagante casaco de US$ 51 mil, o equivalente a R$ 168 mil, durante um encontro com outras primeiras-damas. A peça é da coleção de outono da grife italiana Dolce & Gabbana.

A cúpula do G7 reúne sete das economias mais poderosas do mundo: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido. Há uma semana, outro visual de Melania gerou comentários: um vestido longo pink, que usou em encontro com o rei da Arábia Saudita.