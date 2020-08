VEJA Insights: Cenários da economia brasileira no pós-pandemia

A plataforma VEJA Insights traz ensaios exclusivos com análises sobre os temas do momento. Nesta edição, o e-book Cenários Pós-Pandemia – Os Caminhos para a Economia Brasileira Sair da Crise trata da retomada a partir da visão dos economistas-chefes dos seis principais bancos privados do país.

Este vídeo faz uma apresentação do projeto, com uma entrevista com Maílson da Nóbrega, colunista de VEJA, e Ana Paula Vescovi, diretora de macroeconomia do Santander Brasil. Baixe o estudo gratuitamente aqui.