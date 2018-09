Amazon lança micro-ondas e mostra como quer controlar sua casa

Jeff Bezos, o presidente da Amazon e homem mais rico do mundo, já provou que é muito bom em atingir metas. Agora, seu mais recente objetivo é ter tudo que for plugado a uma tomada sob controle da assistente pessoal Alexa e, por consequência, conectado com a Amazon.

Para avançar na missão, a empresa anunciou na quinta-feira 20 uma série de novos dispositivos com a Alexa, incluindo um kit para instalar a assistente em qualquer eletrodoméstico, um painel de carro e um micro-ondas. Sim, um micro-ondas.

A ideia por de trás dos lançamentos é demonstrar para outras empresas (principalmente para as de dispositivos domésticos) como a assistente inteligente da Amazon pode torna mais fácil conectar, por exemplo, um fogão com a internet e com seu e-commerce. E o que seria melhor para a empresa do que ter sua casa inteira dizendo que a Amazon é o supermercado com os preços mais baratos?

Desde que introduziu a Alexa há quatro anos, Bezos não poupou investimentos na hora de experimentar novas aplicações para as caixinhas de som que falam. Hoje existem mais de 50 mil habilidades que podem ser acionadas usando somente o comando de voz.

Contudo, ainda que garanta 67% desse mercado, a disputa contra Google e Apple ainda é grande. Ambas as concorrentes possuem a seu favor milhões de smartphones habilitados com suas versões de assistente pessoais. Assim, fabricar um micro-ondas inteligente pode parecer um pouco fora do comum para a Amazon, mas fica claro a intenção da varejista de ter uma participação dominante também nesse mercado.

“Queremos que os clientes possam usar a Alexa onde quer que estejam”, disse Bezos ao jornal Business Insider, em julho. Como ele tem mantido suas metas em dia, não se espante se um dia estiver conversando com sua cafeteira.