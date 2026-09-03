Em agosto, a tenista brasileira Bia Haddad Maia anunciou que vai se afastar de competições profissionais até o início de 2027. Ela comunicou em suas redes sociais que sua relação com o esporte não tem sido fácil, e que esse momento era importante para sua busca por equilíbrio. No início de setembro, durante um café da manhã e um bate-papo com a jornalista Ana Paula Padrão em um restaurante na região dos Jardins, na capital paulista, Bia falou pela primeira vez sobre a decisão. “O tênis é um esporte que te cobra muito resultado, muita performance. E eu sou uma pessoa mais acelerada, mais ansiosa. Então, eu acho que esse momento está me ajudando, ou ele vai me ajudar, a conseguir me acalmar, para quando eu voltar, eu não voltar na euforia, mas voltar certa do que eu tenho que fazer. ”

Ela também conversou sobre corpo, mente e a importância de valorizar o respiro entre cada movimento – e que recuperar o fôlego faz parte do jogo. A conversa contou com o apoio da plataforma de bem-estar corporativo Wellhub, patrocinadora do SP Open, a ser realizado em setembro, no Parque Villa-Lobos, que marca o retorno de São Paulo ao circuito da Associação de Tênis Feminino, a WTA.

Entre os dias 12 e 20 de setembro, participam do torneio grandes nomes do circuito mundial, incluindo a ex-número 2 do mundo Paula Badosa e a canadense Leylah Fernandez, ex-vice-campeã do US Open. Entre outras jogadoras de destaque internacional, vão marcar presença também a argentina Solana Sierra, a tcheca Tereza Valentova e a suíça Jil Teichmann.

Equilíbrio com saúde

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O Wellhub adquiriu os naming rights das quadras públicas de tênis do Parque Villa-Lobos e fez uma homenagem a Bia Haddad: a quadra principal do torneio vai contar com uma placa-manifesto, que conecta a decisão de parada da tenista a uma forte mensagem sobre a relação entre bem-estar e alta performance, eternizando a mensagem de que a pausa não é o fim, mas parte da construção do atleta.

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O momento da tenista lembra a importância dos momentos de pausa e recuperação, que fazem parte do alto rendimento. A saúde mental está diretamente ligada ao autocuidado e ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E está alinhado ao papel do Wellhub em promover hábitos e cuidados com corpo e mente.

Ao patrocinar o SP Open WTA, a empresa propõe uma reflexão profunda sobre saúde mental, autocuidado e a importância da pausa no ambiente de alta performance, em que resiliência e desempenho caminham lado a lado com o autocuidado. A marca relembra que, tanto dentro quanto fora da quadra, corpo e mente jogam juntos.

Metáfora da vida corporativa

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O local onde acontece o torneio, o Parque Villa-Lobos, reforça a proposta, já que o local é utilizado por cerca de 5 milhões de frequentadores por ano – são pessoas que visitam o espaço em busca de qualidade de vida. E o próprio tênis é uma metáfora para as demandas do mundo corporativo, já que o tênis exige níveis altíssimos de resiliência, foco mental, preparo físico e estratégia, em paralelo direto com os desafios diários dos colaboradores e lideranças nas empresas.

Nesse contexto, o apoio do Wellhub destaca o que acontece antes e depois de entrar em quadra, ou no escritório, ao viabilizar a preparação invisível – a terapia, a nutrição, a qualidade do sono e a constância física – que sustenta o sucesso visível e evita o burnout.