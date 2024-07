Vendas no varejo dos EUA ficam acima do esperado em junho

As vendas no varejo dos Estados Unidos totalizaram 704,3 bilhões de dólares em junho, permanecendo inalteradas em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Departamento do Comércio americano. O número veio acima das expectativas de economistas consultados pela Reuters, de queda de 0,3% no período.

As vendas no varejo restrito, que excluem as negociações de automóveis, subiram 0,4% em junho, no maior nível em três meses e acima do consenso de 0,1%.

Já as vendas do grupo de controle, usado ​​para calcular o PIB, subiram 0,9% em junho, maior aumento desde abril de 2023. A medida exclui dados de automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação. Esses itens são deixados de lado porque suas vendas tendem a ser mais voláteis e não refletem com precisão as tendências dos gastos dos consumidores.

Com dados mostrando um consumo ainda resiliente, os rendimentos de títulos públicos nos EUA sobem nesta manhã. Por volta das 11h, os rendimento do T-Note de dois anos era de 4,47%, contra 4,45% antes da divulgação do varejo. O dólar também avança, com índice DXY em alta de 0,20%. O índice mede o valor do dólar em relação a uma cesta de moedas estrangeiras fortes, como o euro e o iene.