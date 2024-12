Vendas do Tik Tok triplicam nos Estados Unidos durante a Black Friday

As vendas do Tik Tok nos Estados Unidos durante a Black Friday passaram de 100 milhões de dólares, uma alta de 300% em um ano. Segundo a empresa, a área de e-commerce dentro do aplicativo também registrou um aumento anual de 165% no número de compradores entre a Black Friday e a Cyber Monday. Ao todo, mais de 7 bilhões de hashtags foram utilizadas para identificar as compras feitas nos dois dias de tradicionais descontos no comércio.

O resultado nos Estados Unidos – um ano após a implementação da área de e-commerce dentro do app para usuários do país, mostra a popularidade do aplicativo que tem 170 milhões de usuários. Apesar disso, o Tik Tokorre o risco de ser banido do país, caso não se separe de sua controladora chinesa, a gigante ByteDance.

Uma lei, sancionada pelo presidente Joe Biden no fim de abril deste ano, deu à ByteDance 270 dias para vender suas operações no mercado americano. O prazo vence no dia 19 de janeiro, mas poderá se estendido, já que as empresas contestam essa lei na Justiça.