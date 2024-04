VEJA Negócios premia nesta segunda as 100 empresas mais influentes

Manter a influência no mundo dos negócios é um desafio árduo e permanente. As empresas precisam estar em constante evolução, adaptando-se às mudanças socioeconômicas, às novas tecnologias e às expectativas dos consumidores.

Em reconhecimento ao papel fundamental que as empresas desempenham na economia e na sociedade, VEJA NEGÓCIOS, em parceria com o Lide — Grupo de Líderes Empresariais, realiza nesta segunda-feira, 29, o evento “As 100 Empresas Mais Influentes do Brasil“, uma premiação das grandes corporações que ajudam a mover o país.

A partir das 20h30, empresários e executivos das maiores companhias do país estarão reunidos no Palácio Tangará, na Zona Sul de São Paulo, em um evento exclusivo que você pode acompanhar em VEJA, VEJA NEGÓCIOS e no canal de VEJA no YouTube.

As mais influentes

A lista das 100 Empresas Mais Influentes do Brasil está publicada na edição inaugural da revista VEJA NEGÓCIOS, em edições digital e impressa. Para elaborá-la, a redação de VEJA NEGÓCIOS usou critérios de faturamento, rentabilidade, reputação, inovação, pioneirismo, liderança e políticas ESG. São destacadas companhias de diferentes setores que representam a elite do ambiente de negócios brasileiro.

CONFIRA ABAIXO A LISTA DAS EMPRESAS MAIS INFLUENTES:

Estar nesse seleto grupo é um prêmio, mas representa também um desafio. As companhias mais influentes do país precisam manter um alto nível de desempenho para permanecer na lista. Em um ambiente empresarial dinâmico e cada vez mais competitivo, a influência é uma conquista contínua que exige dedicação, visão estratégica e um compromisso firme com a excelência em todos os sentidos.