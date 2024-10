Brasil terá nove feriados ‘prolongados’ em 2025; confira calendário

Em rumo ao final de 2024, os brasileiros já estão se planejando para seus dias de folga de trabalho e estudo no próximo ano. Diferente deste ano que teve apenas três datas nacionais que possibilitam emendas, a maioria dos feriados de 2025 caem em dias úteis e estão próximos de finais se semana, uma boa notícia para quem pode esticar o descanso.

As folgas ainda podem ser maiores, com as datas comemorativas de estados e municípios.

A folga do feriado prolongado não é um direito do trabalhador, como a data do feriado em si para aqueles que não trabalham em atividades essenciais, mas pode ser negociada entre a empresa e o empregado, com compensações em bancos de hora ou abono de dias. A mesma lógica vale para pontos facultativos, como Carnaval. Essas datas dão dias de descanso para servidores públicos. Já os trabalhadores do setor privado precisam de acordo com a empresa para poder aproveitar o dia de folga. Caso não seja pactuado, o trabalhador pode ter o dia descontado e até mesmo anotações de advertências.

Confira lista de todos os feriados e pontos facultativos de 2025 e quais dias da semana eles representam:

Janeiro

1º de janeiro, quarta-feira – Ano Novo (feriado nacional)

Março

3 de março, segunda-feira – Carnaval (ponto facultativo)

4 de março, terça-feira – Carnaval (ponto facultativo)

5 de março, quarta-feira – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Abril

18 de abril, sexta-feira – Sexta-feira Santa (feriado nacional)

21 de abril, segunda-feira – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio, quinta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro, domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro, domingo – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro, terça-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro, domingo – Finados (feriado nacional)

15 de novembro, sábado – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de novembro, quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de novembro, quinta-feira – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro, quarta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)