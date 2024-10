Vale dá largada à temporada de balanços brasileira

A Vale dá início à temporada de balanços brasileira do terceiro trimestre, com a primeira divulgação de relevo de empresas do Ibovespa. Além dela, Suzano e Multiplan divulgam seus números após o fechamento do mercado.

A mineradora reportou na semana passada um crescimento na produção e venda de minério durante o período. O problema é que os preços da commodity estavam mais baixos durante o trimestre, o que pode ter impactado o lucro final da companhia no período – e a fatia desse resultado que será paga aos acionistas na forma de dividendos. O clima, de qualquer forma, é de otimismo no mercado.

Os papéis da mineradora sobem no pré-mercado em Nova York, mesmo sinal registrado pela Petrobras. O EWZ também avança, apontando uma chance de recuperação do Ibovespa após cinco pregões consecutivos de baixa.

Antes dos resultados da Vale, investidores devem se debruçar sobre o IPCA-15, uma espécie de parcial da inflação oficial de outubro. O coro de apostas de inflação mais elevada cresce à medida em que o dólar avança, influenciado pelo clima eleitoral nos Estados Unidos.

Em Wall Street, os futuros de S&P 500 e Nasdaq avançam. Tendência semelhante é vista na Europa, com os principais índices em alta.

Com a agenda ainda relativamente fraca, investidores americanos celebram o balanço da Tesla, que impulsiona as ações em mais de 11% no pré-mercado. A montadora de Elon Musk registrou lucro de US$ 2,17 bilhões, alta de 17% ante o terceiro trimestre de 2023. O número veio acima das projeções de analistas, isso apesar de a receita total ter crescido abaixo das expectativas.

Agenda do dia

9h: IBGE anuncia IPCA-15 de outubro

9h: Diogo Guillen (BC) participa do Citi 2024 IMF-World Bank

9h30: EUA divulgam pedidos de auxílio-desemprego

10h45: Beth Hammack, do Fed/Cleveland, fala em evento

11h: Guillen vai ao JP Morgan Investor Seminar

14h: Haddad e Campos Neto participam da conferência de imprensa do G20, em Washington

14h15: Renato Dias Gomes (BC) participa de discussão sobre conjuntura econômica em Washington

15h45: Kristalina Georgieva (FMI) fala em painel sobre economia global

Balanços



Antes da abertura: American Airlines (EUA)

Após o fechamento: Vale, Suzano, Multiplan

