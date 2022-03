Vale a pena abastecer com etanol após a nova alta da gasolina?

Calculadora à mão voltou a ser a nova melhor amiga do brasileiro e uma continha simples pode fazer com que o cidadão faça a escolha que compensa mais para o bolso. Apesar da gasolina mais cara, o combustível rende mais que o etanol, alternativa nos postos e aceita em grande parte da frota. Por isso, é preciso saber se o preço menor na bomba vale a pena.

O etanol tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina. Isto é, o combustível rende menos e o motorista precisará de mais etanol que gasolina para rodar a mesma distância. Então, usar o combustível renovável só vale a pena quando o seu preço custa menos que 70% do valor da gasolina.

A conta é simples: o consumidor precisa multiplicar o valor da gasolina por 0,7. Se o valor for menor que o litro do etanol, a gasolina é a melhor escolha para aquele momento. Se for maior, o etanol é uma melhor opção.

Na semana de 6 a 12 de março, pegando a média do preço dos combustíveis no país da Agência Nacional do Petróleo (ANP), abastecer com etanol se tornou mais vantajoso. Isso porque o valor médio da gasolina no Brasil foi de 6,683 reais e do etanol em 4,646. Como o preço do combustível é 69,5% em relação à gasolina, escolher o etanol é mais vantagem. No entanto, ao fazer a conta com preço médio dos 26 estados, apenas em cinco (Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí e São Paulo), o combustível renovável compensava mais. Na pesquisa de semana passada, a ANP não informou o valor do etanol no Amapá.

Nem todo carro é igual

A regra dos 70% é utilizada baseada em uma média do rendimento da gasolina e do etanol. Porém, o motorista pode fazer um cálculo personalizado para seu carro e tomar uma decisão ainda mais acertada. Para isso, é preciso saber quantos quilômetros por litro o carro faz na gasolina e quanto no etanol. Em seguida, divida o resultado do etanol pelo da gasolina. O fator resultante é o rendimento a mais que a gasolina em em razão do etanol e deve ser utilizado para fazer a conta.