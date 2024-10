União Europeia está usando as queimadas para nos ameaçar, diz Lula sobre acordo

O presidente Lula afirmou que a União Europeia pode utilizar as queimadas que atingem o Pantanal e a Amazônia para pressionar o Brasil. “Todos sabem que a União Europeia está ameaçando a gente de que vai colocar as queimadas na mesa de negociação”, disse o presidente durante evento sanção da Lei do Combustível do Futuro nesta terça-feira, 8. “Eu digo: não coloquem, porque nós estamos preservando mais do que vocês em qualquer momento da historia”, completou.

Brasil e União Europeia têm travado recentemente uma disputa em torno da Lei Antidesmatamento, que proíbe que o bloco europeu importe produtos (entre eles café, soja e carne bovina) provenientes de áreas desmatadas, mesmo que legalmente.

A proposta enfrentou resistência de países produtores de commodities e da indústria. O Brasil se opôs firmemente ao texto, afirmando que ele prejudicaria os pequenos agricultores e poderia reduzir em cerca de um terço o volume de exportações do país.

Apesar de afirmar inicialmente que não cederia às críticas, a Comissão Europeia propôs na semana passada adiar por um ano a aplicação da lei, que deveria entrar em vigor em 30 de dezembro deste ano. A nova proposta é que a lei comece a valer em 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e em julho de 2026 para pequenas e médias empresas.

Segundo a ONG Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), as importações do bloco europeu são responsáveis por 16% do desmatamento mundial.