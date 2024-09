Tupperware pode pedir falência; ações caem 57% e têm negociação interrompida

Nesta terça-feira, 17, a Bolsa de Valores de Nova York interrompeu a negociação das ações da Tupperware Brands, a tradicional fabricante dos potes de plástico, devido às preocupações com a situação regulatória da marca. No dia anterior, a Bloomberg News informou que a companhia estaria se preparando para decretar falência ainda nesta semana – com isso, os papéis registraram uma queda de 57,51%, fechando em 0,51 dólares.

Embora a Tupperware tenha tido ótimo faturamento durante a pandemia de covid-19 — com papéis que chegavam a 37,29 dólares — por meio da alta demanda dos seus potes por parte de famílias que passaram a cozinhar mais durante o isolamento, as suas ações acumulam uma queda de 96,75% desde o mês de janeiro de 2021. As dívidas da empresa já são estimadas em mais de 700 milhões de dólares (cerca de 3,8 bilhões de reais).

O prejuízo veio de três contratos de crédito fechados com credores. Uma linha de crédito rotativo com garantias, de 220 milhões de dólares, um empréstimo a prazo, de 400 milhões de dólares, e outro empréstimo a prazo de 200 milhões de dólares. Com baixos lucros e má perspectiva do atual cenário econômico, a companhia avisou que poderia descumprir as cláusulas, o que a tornaria inadimplente. A inadimplência confere ao credor a possibilidade de exigir o reembolso dos empréstimos pendentes e restringir futuras concessões de recursos.

Segundo a Bloomberg, os credores concordaram em dar um pouco de fôlego nos termos do empréstimo neste ano, mas a Tupperware falhou em se recuperar em meio ao prazo concedido. No mês de junho deste ano, a marca, que atua no mercado desde 1946, fechou sua única fábrica nos EUA e demitiu cerca de 150 funcionários. Todavia, a agência afirma que os planos não são definitivos e podem mudar.