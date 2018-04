Tire suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2018 ao vivo

Ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda 2018 porque está com dúvidas? Especialistas convidados por VEJA vão responder ao vivo a perguntas do leitor. As questões serão publicadas aqui a partir das 15h. Envie sua dúvida para o e-mail veja-ir2018@abril.com.br.

As perguntas serão respondidas ao vivo por Andrea Nicolini, coordenadora de tributos da Sage Brasil, Antonio Gil Franco, sócio de impostos da Ernst & Young, José Vanildo Veras da Silva, vice-presidente da Associação das Empresas de Contabilidade de São Paulo e Valter Koppe, supervisor regional do Imposto de Renda no estado de São Paulo.

Acompanhe ao vivo as principais questões sobre o preenchimento da declaração de IR 2018: