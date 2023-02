Temporada do IR 2023 começa dia 15 sem atualização de valores tributáveis

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira, 27, as regras para a entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, referente ao ano calendário de 2022. Assim como nos anos anteriores, a declaração será feita de forma online. O programa do IR poderá ser baixado no próprio dia 7, na página da Receita na internet. Está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2022, recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a 28.559,70 reais (equivalente a 2.196,90 reais por mês de salários, aposentadorias ou aluguéis), mesma regra vigente do ano passado.

Apesar da promessa do governo Lula, a tabela do IR não é atualizada desde 2016. Em entrevista neste mês, o presidente afirmou que a faixa de isenção subirá de 1.903 reais para 2.640 reais, porém a medida não foi oficializada.

O contribuinte que tiver pagado mais imposto do que o devido ao Fisco em 2022, o contribuinte receberá a restituição e, quanto antes enviar a declaração, mais cedo tende a receber o dinheiro da Receita Federal. No caso de quem tem imposto a pagar, declarar dentro do prazo permite parcelamento e evita multas. A expectativa da Receita é receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações declarações neste ano. O prazo para a entrega do IR vai até 31 de maio, cerca de um mês a mais que o habitual.

As restituições, assim como nos últimos dois anos, serão feitas em cinco lotes, a partir de maio. O primeiro, destinado a idosos, pessoas portadoras de deficiência e professores, cai em 31 de maio. Os seguintes serão depositados em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro.

Quem não entregar o IRPF está sujeito a multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago. Multa mínima de 165,74 reais e valor máximo correspondente a 20% do Imposto sobre a Renda devido.

Também deve apresentar a declaração a pessoa física que, no ano-calendário de 2022, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40.000 reais, e também quem fez operações na Bolsa de Valores no ano passado, e quem teve posse ou propriedade de bens até 300.000 reais. No caso de quem tem dependentes, é necessário informar o CPF de todos na declaração.

A novidade neste ano é que a Receita disponibilizará os controles de recebimento da declaração, que era de controle interno da Receita Federal. Além disso, a declaração pré-preenchida virá com informações recuperadas de outras fontes. São elas: imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas, declarados na DOI (Operações Imobiliárias); doações efetuadas no ano-calendário declaradas por instituições em DBF (Benefícios Fiscais); inclusão de criptoativos declarados pelas Exchanges e a atualização do saldo em 31 de dezembro das contas bancárias e de investimento e inclusão de conta bancária ou fundo de investimento novo, ou não informados na declaração de 2022.

Quem for mordido pelo Leão pode optar pelo parcelamento em oito cotas, a serem descontadas no fim de cada mês. A opção pelo débito automático pode ser feita no programa gerador da declaração até 10 de maio.