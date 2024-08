“Temos feito o máximo possível para mostrar que o BC é técnico”, diz Campos Neto

Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, voltou a dizer que a transição de comando da autarquia deve ser tranquila. “O BC vai fazer o que for preciso para trazer a inflação à meta, independente de quem seja o presidente. Isto está bem sedimentado no grupo que temos hoje”, disse durante palestra na FGV EESP (Escola de Economia de São Paulo) nesta segunda-feira, 12.

RCN admitiu que as preocupações do mercado em torno da troca, que acontecerá no fim de 2024, tem ajudado a desancorar as expectativas de inflação e juros. “Temos uma inflação rodando acima da meta e uma expectativa desancorada, esse é um fator de preocupação o BC”, disse. No entanto, afirmou que o grupo tem sido bem sucedido em tranquilizar os receios. “Temos feito o máximo possível para mostrar que o BC é técnico e que não importa se eu vou estar lá ou não. Nós obtivemos autonomia para isso”, concluiu.

Sobre o desempenho da política fiscal, outro fator que tem pressionado as expectativas do mercado, RCN destacou o esforço do governo para alcançar a meta. “A gente entende que o governo está fazendo um esforço fiscal grande”, disse. “Mas o Brasil precisa fazer um esforço extra, olhando o médio prazo, para que as pessoas acreditem que a gente terá uma convergência de dívida”.