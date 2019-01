Sony lança concorrente do iPhone, com scanner 3D

A Sony lançou nesta quinta-feira seu celular Xperia XZ1, que disputa mercado com o iPhone, da Apple. Dentre os destaques do modelo está a possibilidade de capturar objetos em três dimensões através da câmera. O recurso permite criar modelos em 3D de cabeças e de objetos, que podem ser usados virtualmente, como em avatares, ou impressos em uma impressora 3D (veja vídeo abaixo).

Outra aposta da Sony no modelo é em relação à potência das câmeras. A traseira tem resolução de 19 megapixels (contra 12 nos iPhones da nova geração) e frontal de 13 megapixels (7 nos iPhones).

Resoluções mais altas significam imagens maiores, o que não necessariamente se reflete em qualidade, mas a empresa promete usar a experiência que tem com as câmeras Cybershot e Alfa. A câmera traseira também tem recursos de captura em câmera lenta (960 quadros por segundo) e faz captura de vídeos em 4k.

O Xperia XZ1 tem tela de 5,2 polegadas, o que o coloca em um tamanho intermediário entre o iPhone 8 Plus (5,5 polegadas) e o iPhone 8 (4,8 polegadas). O sistema operacional do telefone da Sony é o Android.

As vendas no Brasil começam na segunda quinzena de outubro. Os aparelhos custarão 3,799 reais. As cores disponíveis são preto, azul e rosê.