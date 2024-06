Setor de serviços, o maior do PIB, cresce acima do esperado em abril

O volume de serviços prestados no país avançou 0,5% na passagem de março para abril, segundo resultado positivo seguido. O resultado veio acima das estimativas do mercado, que esperava um avanço de 0,2% no período. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 12, o maior setor do PIB brasileiro acumula crescimento de 2,3% no ano, já nos últimos 12 meses, a alta é de 1,6%. Na comparação com abril do ano passado, o crescimento é de 5,6%

O setor de serviços representa cerca de 70% do PIB brasileiro e seu bom desempenho é fundamental para a economia do país. No primeiro trimestre deste ano, a economia avançou 0,8% puxada pelo resultado dos serviços. O aquecimento do mercado de trabalho, a inflação controlada e os efeitos da redução dos juros influenciam nos resultados dos serviços.

“Seguimos observando um bom momento da atividade econômica brasileira, que vem se beneficiando de um mercado de trabalho em pleno emprego, de uma massa salarial crescente e da inflação bem comportada. Olhando à frente, esperamos que esse cenário se mantenha ao longo do ano”, analisa Igor Cadilhac, economista do PicPay.

*Igor Cadilhac é economista do PicPay

Quais atividades mais cresceram?

Das cinco atividades da Pesquisa Mensal dos Serviços (PMS), três tiveram crescimento na passagem de março para abril. O principal destaque foi para a alta de 1,7% em transportes. É a segunda expansão seguida, com ganho acumulado de 2,5% no período. Dos quatro tipos de serviços com maior impacto positivo no resultado do mês, três são do grupo transportes. “A maior influência foi de transportes aéreos, efeito da queda dos preços das passagens aéreas em abril”, explica Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa.

Outra atividade com importante influência no crescimento de 0,5% do setor em abril foi outros serviços, que com a alta de 5,0%, também apresentam o segundo crescimento seguido, acumulando 5,3% de expansão no período de março-abril. O destaque do grupo foram as atividades de serviços financeiros e auxiliares, que marcaram a segunda maior influência positiva em toda a pesquisa.

A terceira atividade que registrou alta foi informação e comunicação, com crescimento de 0,4%, renovando, assim, o ápice de sua série histórica em abril de 2024.

Entre as quedas, serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram recuo de 1,1%. “A queda tem a ver com a base de comparação mais elevada, já que o setor vinha de alta de 4,0% em março. De toda forma, esse recuo não elimina o ganho do mês anterior e o grupamento ainda tem um saldo positivo nestes dois meses”, justifica o gerente da PMS. Os serviços de engenharia, as empresas que atuam com cartões de desconto e programas de fidelidade, bem como as agências de viagens tiveram um papel importante para explicar a queda do setor de profissionais e administrativos, em abril.

Fechando as atividades, o setor de serviços prestados às famílias, com queda de 1,8%, sofreu seu recuo mais intenso desde outubro de 2023, quando caiu 1,9%. O Grupamento de alojamento e alimentação exerceu o maior impacto negativo dentro da atividade, seguido por espetáculos teatrais e musicais. “No caso deste último, a base de comparação estava mais elevada, graças a alta de março ocasionada por um festival que ocorreu em São Paulo”, diz Lobo.