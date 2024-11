Setor de serviços, o maior do PIB, cresce 1% em setembro, acima do esperado

O volume de serviços do país cresceu 1% em setembro de 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 13. O dado veio acima da expectativa do mercado para o período, que era um avanço de 0,6%.

Maior setor do PIB, os serviços são termômetro sobre o aquecimento da economia. Segundo o IBGE, os serviços chegaram ao ponto mais alto da série histórica.

Segundo Rodrigo Logo, gerente da Pesquisa Mensal de serviços do IBGE, setembro teve impulso de diversas atividades, como empresas de engenharia, produção de festivais musicais, transporte dutoviário e edição de livros integrados à impressão. “A conjuntura econômica pode até potencializar o crescimento dos serviços, mas não explica sozinha o bom desempenho do setor”, afirmou.

Resultado

No mês, houve predomínio de taxas positivas tanto em termos setoriais quanto na ótica regional, já que quatro das cinco atividades e 16 das 27 unidades da federação investigadas mostraram expansão frente ao mês anterior.

A atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares (1,4%) foi a maior influência positiva sobre o índice no mês. Outras altas ocorreram em informação e comunicação (1,0%); transportes (0,7%) e serviços prestados às famílias (0,4%). O único recuo do mês foi em outros serviços (-0,3%). No recorte regional, São Paulo (1,0%) e Rio de Janeiro (2,6%) lideraram os ganhos do setor de serviços.

Na comparação com setembro de 2023, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu 4,0%, seu sexto resultado positivo seguido nesta comparação. O acumulado no ano chegou a 2,9% frente ao mesmo período de 2023 e o acumulado em doze meses foi a 2,3%, sua maior taxa desde abril de 2024 (2,5%).

Ainda na comparação com o mesmo mês de 2023, houve alta disseminada setorial e regionalmente, já que quatro das cinco atividades e 19 das 27 unidades da federação registraram avanço. Adicionalmente, o índice de difusão de setembro de 2024 chegou a 60,2%, com taxas positivas em 100 dos 166 tipos de serviços pesquisados.

Rock in Rio

Em setembro, o índice de atividades turísticas subiu 0,5% frente a agosto. Com isso, o segmento de turismo se encontra 8,1% acima do patamar de fevereiro de 2020 e apenas 0,2% abaixo do ponto mais alto da série (fevereiro de 2014). Essas atividades cresceram em seis dos 17 locais pesquisados, com o Rio de Janeiro (14,9%) dando a contribuição positiva mais relevante, devido ao festival Rock in Rio. Por outro lado, os principais recuos foram em São Paulo (-1,0%) e Bahia (-4,9%), seguidos por Goiás (-4,9%) e Santa Catarina (-3,1%).

Em relação a setembro de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,2%, quarto resultado positivo seguido, impulsionado pelo aumento na receita de restaurantes; espetáculos teatrais e musicais; agências de viagens; transporte aéreo de passageiros; e serviços de reservas relacionados a hospedagens.