Senna Tower: maior prédio residencial do mundo terá tecnologia inédita

Nesta terça-feira, 17, a FG Empreendimentos anunciou aquele que promete ser o mais alto prédio residencial do mundo, o Senna Tower, terá tecnologia pioneira na América Latina. Contando com um sistema de mitigação de efeitos de vento e de outros fatores externos, o empreendimento será erguido em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, e terá mais de 500 metros de altura, o que ultrapassa o Central Park Tower, em Nova York, que tem 472 metros de altura.

O sistema inédito previsto para o edifício é o Tuned Mass Damper (TMD), conhecido como “amortecedor de massa sintonizada”. O dispositivo é usado comumente em prédios no Taiwan, China e Estados Unidos, a fim de reduzir a amplitude de vibrações causadas por cargas dinâmicas como ventos fortes, terremotos ou movimentações mecânicas em estruturas altas. Ele é composto por uma massa grande, geralmente de metal ou concreto, conectada à estrutura por meio de molas e amortecedores.

De acordo com a construtora, o Senna Tower recebeu investimento de 3 bilhões de reais. Serão 228 apartamentos no total, incluindo duas coberturas tríplex de 903 metros quadrados e outras quatro duplex de 600 metros quadrados. Outras 18 unidades terão entre 420 metros quadrados e 563 metros quadrados. As outras unidades serão “menores”, com até 400 metros quadrados. A planta ainda inclui oito elevadores rápidos. O estudo de impacto da vizinhança realizado no município indica que o arranha-céu será erguido em uma área de 5.916 metros quadrados, na altura do número 4.466 da Avenida Atlântica, no centro da cidade.

Em abril deste ano, o prédio foi apresentado como “Triumph Tower”, mas teve seu título mudado devido à parceria da FG Empreendimentos com a marca Senna, criada pelo piloto de Fórmula 1 e administrada pela sua sobrinha, Bianca Senna. Outra sobrinha de Ayrton, Lalalli Senna, assina o conceito artístico do arranha-céu. Segundo a construtora, além de áreas residenciais e privativas, o projeto pretende construir, distribuídas em seis pavimentos, áreas de entretenimento, lazer e gastronomia abertas ao público, bem como um espaço imersivo sobre Ayrton Senna.