Reunião de Paulo Guedes com empresários é invadida por hackers

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e empresários do setor industrial foram surpreendidos nesta quinta-feira, 27, por hackers que invadiram uma reunião virtual do grupo. Foi justamente no meio de uma apresentação de Guedes que os invasores atacaram aos gritos e exibindo imagens pornográficas durante cerca de dois minutos. Esse tipo de manifestação é conhecida no meio tecnológico como “zoombombing“.

Promovido pela Coalizão Indústria, a reunião foi parcialmente realizada de forma presencial em Brasília, onde estavam Guedes e uma parte dos empresários. Esse grupo da capital federal não percebeu a invasão e a apresentação continuou sem atropelos. O ministro falava sobre reforma tributária e abertura comercial.

Quem estava acompanhando a reunião pelo computador, no entanto, foi surpreendido por música alta, gritos em inglês e em uma língua que parecia ser russo, além de imagens pornográficas e de um rapaz se masturbando. Esses convidados perderam uma pequena parte do discurso de Guedes.