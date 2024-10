Resultados de bancos abrem temporada de balanços em Wall Street

A temporada de balanços em Nova York ganha força com os resultados de grandes bancos americanos. Hoje, o JPMorgan e o Wells Fargo publicam seus números do terceiro trimestre, seguidos por Bank of America e Citigroup na próxima semana.

Espera-se que os quatro bancos registrem queda nos lucros em comparação trimestral e anual, já que as taxas de juros elevadas durante a maior parte do período aumentaram o custo de captação das instituições e reduziram as margens de lucro. O custo de captação é o valor que os bancos pagam para obter recursos que, depois, são emprestados aos clientes. Quando a taxa de juros aumenta, o custo de captar esse dinheiro também sobe – o que impacta diretamente a margem de lucro.

Mais importante que o resultado do trimestre, no entanto, será entender como o início do corte de juros nos EUA afeta as expectativas de margem dos bancos nos próximos meses. O Fed reduziu sua taxa básica em 0,5% no final do terceiro trimestre, em 18 de setembro, e há expectativa de novos cortes ainda este ano e no próximo.

Novas pistas sobre os juros podem surgir hoje, com discursos de três membros do Fed ao longo do dia. A agenda também inclui a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de setembro, um indicador da inflação que reflete os custos para as empresas.

Os futuros das bolsas americanas amanhecem em queda. O EWZ, ETF que indica a tendência para a bolsa brasileira em Nova York, amanhece em leve alta.

Continua após a publicidade

No Brasil, o dado-chave do dia é o volume de serviços de agosto, divulgado pelo IBGE às 9h. A expectativa do mercado é de um crescimento de 0,1%, desacelerando frente ao 1,2% registrado em julho.

Agenda do dia

09h: IBGE divulga volume de serviços de agosto

09h30: Deptº do Trabalho dos EUA divulga Índice de Preços ao Produtor (PPI) de setembro

10h45: Austan Goolsbee, do Fed de Chicago, discursa em evento

11h45: Lorie Logan, do Fed de Dallas, discursa em conferência

14h10: Michelle Bowman, do Conselho do Fed, discursa em evento

Balanços: BlackRock, JPMorgan e Wells Fargo divulgam resultados ao longo da manhã

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui