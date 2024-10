Regulamentação da reforma tributária deve sair até dezembro, diz Pacheco

Ainda que enfrente divergências no setor público e no privado, a regulamentação da reforma tributária sobre o deverá ser aprovada até o fim do ano, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em entrevista coletiva, em Roma, no sábado, 12, disse que os senadores vão se dedicar ao tema ao longo de outubro e novembro.

“Estamos otimistas quanto à aprovação até o fim do ano, para que possamos encerrar esse capítulo, aguardar o período de transição e implementar um sistema tributário melhor do que o atual. É nisso que acreditamos. Após a reforma tributária, a próxima pauta será o controle do gasto público: torná-lo mais eficiente, otimizado, e enxuto, com um Estado mais necessário. Esse é o compromisso pós-reforma que também assumimos com o povo brasileiro”, disse Pacheco, que participou do II Fórum Esfera Internacional na capital da Itália.

Pacheco disse que qualquer proposta que aumente a carga tributária deverá ser examinado com cautela. “Precisamos ser muito cautelosos com esses projetos. Nosso objetivo é promover uma discussão ampla, tanto na Câmara quanto no Senado, para refletir sobre a real necessidade de aumentar a carga tributária neste momento”.

(Com informações da Agência Senado)