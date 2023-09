“Reformatamos o Brasil e nos adequamos às melhores práticas”, diz Temer

O ex-presidente Michel Temer disse que o Brasil foi reformatado ao longo do tempo e reconheceu cada avanço dos últimos tempos. “Sarney permitiu a redemocratização, Collor reformulou a indústria, Fernando Henrique promoveu reformas empresariais, Lula tornou visível e promoveu soluções para a pobreza do país, Dilma deu sequência e eu, convenhamos, fiz reformas importantes” disse em evento do Lide Brazil Conference, em Milão. “Via de regra, um governo novo quer destruir o que o anterior fez, mas fomos reconhecendo os avanços” prosseguiu. Segundo ele, o Brasil viveu uma “abertura extraordinária nos últimos 40 anos”. “O Brasil foi se reformatando para se internacionalizar às melhores práticas” disse.

O ex-presidente também destacou, durante abertura do evento, a relação entre Brasil e Itália na geração de negócios. “Fraternidade é a busca pelos mesmos sentimentos. Todos queremos prosperar”, disse.