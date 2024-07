Reforma tributária: Deputados deixam as carnes de fora da cesta básica

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para reforma tributária apresentou, nesta quinta-feira, 4 , o relatório do texto que regulamenta a mudança no sistema dos impostos. Os deputados deixaram as carnes bovinas, frangos e peixes de fora da cesta básica, o grupo de itens que terá alíquota zerada. Nos últimos dias, o presidente Lula defendeu publicamente a entrada das proteínas na taxa zero.

Com isso, as carnes terão a cobrança de uma alíquota especial, com desconto de 60%, como sinalizado no projeto enviado pelo Ministério da Fazenda. Segundo o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), a inclusão das proteínas na cesta básica aumentaria a base da alíquota do sistema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), em 26,5%.