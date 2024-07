Reciclus chega a 42 milhões de lâmpadas fluorescentes recicladas

Entidade gestora da logística reversa de lâmpadas com mercúrio no Brasil, a Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação) atingiu a marca de 42 milhões de lâmpadas fluorescentes recicladas, desde a sua criação em 2017.

Além de coletar as lâmpadas em 3,8 mil pontos espalhados pelo país, a associação também organiza o transporte até as usinas de reciclagem parceiras. Os locais de coletas estão em grandes de redes de supermercados como o Assaí, Carrefour, lojas de materiais de construção, entre outros, e não é preciso ser cliente desses locais para fazer o descarte. No site é possível pesquisar o ponto de coleta mais próximo da sua residência. No ano passado, foram entregues mais de 90 mil cartilhas, além de capacitações oferecidas a mais de 400 professores.

Desde 2022,a Reciclus também se dedica a ações de educação ambiental. Com o Programa Reciclus Educa, a entidade oferece materiais educativos para crianças e jovens, além de professores de escolas públicas e privadas. Em outra iniciativa, comandada pela ABES-SP, a Reciclus contabiliza mais de 118 mil cartilhas distribuídas gratuitamente.