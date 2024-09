Receita Federal autua Grupo Mateus em R$ 1 bilhão por exclusões de créditos

O Grupo Mateus foi autuado pela Receita Federal no valor de 1,059 bilhão de reais. O auto de infração é referente ao Armazém Mateus, uma das empresas controladas pelo grupo varejista do ramo de supermercados.

A Receita questiona a exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica contribuição sobre lucro líquido ( CSLL) da empresa entre 2014 e 2021. Segundo a companhia, as exclusões de crédito estão dentro da legislação e o Armazém Mateus é beneficiário de subvenções estaduais.

Em comunicado, o Grupo Mateus informou que vai analisar a fundamentação do auto de infração e que vai questioná-lo no prazo regulamentar. A cobrança foi classificada como perda possível e que não é necessário provisionar o valor.

A empresa divulgou o balanço do segundo trimestre com receita líquida de 7,6 bilhões de reais, alta de 18%, com um crescimento de 4,8% em mesmas lojas. Nos primeiros seis meses de 2024, a receita líquida foi de 15 bilhões de reais, um aumento de 22,2%. O lucro bruto foi de 1,7 bilhão de reais (+18,6%), com margem de 22,4%, enquanto no semestre o lucro bruto somou 3,4 bilhões de reais (+22,8%).

O EBITDA ajustado foi de 565,2 milhões de reaus (+17,2%), com margem de 7,4%, e nos seis primeiros meses de 2024, atingiu 1,1 bilhão de reais (+19,6%), com margem de 7,2%. O lucro líquido ajustado cresceu 18% no trimestre, chegando a 347,5 milhões de reais, e somou 587,8 milhões de reais (+11,9%) no semestre.