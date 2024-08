Quem é Gustavo Pimenta, o novo presidente da Vale

Escolhido por unanimidade pelo conselho de administração da Vale, Gustavo Pimenta, o atual vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, será o novo presidente da mineradora. O executivo assume o posto no ano que vem concluindo o processo de sucessão internamente. Pimenta assume o posto em 1º de janeiro. Até lá, o atual presidente, Eduardo Bartolomeo, permanecerá no cargo.

A definição de Pimenta como o novo CEO da companhia encerra um longo período de indefinições sobre a sucessão da Vale, entre elas a tentativa do governo Lula de emplacar um indicado seu ao comando de uma das maiores mineradoras do mundo.

Segundo a Vale, a seleção de Pimenta para a presidência marca um rigoroso processo de seleção. Pimenta reúne as competências necessárias para dar início a um novo ciclo virtuoso para a companhia, segundo Daniel Stieler, Presidente do Conselho de Administração da Vale.

Carreia

Gustavo Pimenta traz uma carreira com mais de 20 anos de experiência nos setores financeiro, de energia e mineração. Antes de ingressar na Vale, em 2021 como vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores, Pimenta atuou em empresas como AES e Citigroup.

O executivo também tem experiência internacional. Durante seus 12 anos na AES, ocupou posições como CFO Global e vice-presidente de performance e serviços. No Citigroup, em Nova Iorque, foi vice-presidente de estratégia e M&A.

Formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e com mestrado em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas, Pimenta assume o comando da Vale reforçando o compromisso com a segurança e o diálogo: “Agradeço a confiança do Conselho para liderar a Vale nesse novo ciclo. Vamos intensificar o diálogo com todos os nossos stakeholders e priorizar a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente. Seguiremos avançando em nossa missão, com foco em geração e distribuição de valor, elevando a Vale a novos patamares”, afirmou a companhia em nota.