Quase 30% do ‘dinheiro esquecido’ em bancos pertence a pessoas mortas, diz BC

De acordo com dados do Banco Central, mais de 2,5 milhões de reais “esquecidos” em instituições financeiras estão em contas de pessoas mortas. O valor representa quase 30% do total registrado no Sistema de Valores a Receber (SVR), somando mais de 4,59 milhões de indivíduos. Pelas regras, o patrimônio pode ser requerido pelo herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal do falecido.

Para ter acesso ao SVR, o inventário da pessoa morta deve estar finalizado e seu representante deve ter em mãos documentos que provem seu vínculo com o ex-dono do dinheiro. Depois, o solicitante deve logar na conta gov.br, com nível de acesso ouro ou prata, e clicar em “valores para pessoas falecidas”. Então, é preciso preencher os dados da pessoa falecida, CPF e data de nascimento.

A partir disso, será possível conferir os dados do patrimônio. Nessa página são mostrados a faixa de valores disponíveis, as instituições financeiras, a origem do valor e os dados de contato. Assim, será necessário entrar diretamente em contato com a instituição em que se encontra o dinheiro para verificar os meios para a retirada.

Segundo o BC, 8,56 bilhões de reais ainda não foram resgatados. A partir desta sexta-feira, 20, os correntistas têm apenas 27 dias para realizar o saque. Os valores não resgatados serão redirecionados ao Tesouro para compensar a desoneração da folha de pagamento em 2024 — a reoneração gradual passa a valer em 2025.