Quarta no azul prepara Ibovespa para enxurrada de balanços

Após o ataque de pânico que abateu os mercados financeiros na segunda-feira, investidores continuam em jornada de recuperação. Os futuros das bolsas americanas avançam, mesmo sinal dos principais índices europeus.

Com o noticiário fraco, não há um motivo claro para a recuperação além da constatação de que o pânico foi exagerado. A economia americana pode estar enfraquecendo mais do que o esperado e o risco de recessão aumentou. Mas existe diferença entre o risco de algo acontecer e o fato em si.

Essa tem sido a constatação dos mercados financeiros. Dá para medir isso nas apostas para a próxima reunião do Fed em setembro, medidas pela ferramenta Fed Watch. A maioria dos investidores ainda prevê corte de 0,50 p.p., mas a diferença para 0,25 p.p., que era a aposta majoritária até a semana passada, diminuiu.

O alívio no mercado internacional tem tudo para ajudar o Ibovespa. O EWZ, que mostra a tendência para o dia, avança mais de 1% nesta manhã e pode indicar um dia positivo para a bolsa brasileira. Em parte, ajudada pela recuperação das commodities – o petróleo sobe mais de 1%.

No Brasil, a agenda de indicadores também é fraca. Por outro lado, quando a bolsa fechar, vem uma enxurrada de balanços corporativos. O Banco do Brasil deve ser um destaque entre os resultados, isso após Santander, Bradesco e Itaú mostrarem resultados fortes, uma indicação de que estão se beneficiando do bom cenário econômico brasileiro e das altas taxas de juros.

Os papéis do Itaú sobem 1,6% no pré-mercado em Nova York, isso após o banco registrar lucro de mais de R$ 10 bi no trimestre, alta de 15% na comparação anual