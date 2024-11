Quando cai a primeira parcela do 13º salário?

Com o final do ano se aproximando, os trabalhadores formais do país aguardam ansiosamente a chegada do 13º salário. A gratificação natalina é destinado para funcionários que têm carteira assinada, servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS.

A primeira parcela cairá nas contas dos trabalhadores CLT até dia 30 de novembro. Além disso, é importante lembrar que, para receber algum valor proporcional do 13º, o trabalhador precisa ter tido pelo menos 15 dias de serviço no ano vigente.

A Lei 4.749/1965, que rege as normas acerca do 13º salário, estabelece que o benefício seja pago pela empresa ou pelo empregador em uma ou duas parcelas. No caso das duas parcelas, a segunda cai em 20 de dezembro. Nesse cenário, ambas as prestações são de 50% do valor total do 13°, mas o último depósito inclui descontos dos impostos do INSS ou de Imposto de Renda. Assim, o valor líquido acaba sendo um pouco menor do que o da primeira parcela.

Como calcular

Supondo que o salário mensal do profissional seja 4 mil reais, basta dividir esse valor por 12 — referente aos meses do ano — e multiplicar o resultado pelos meses inteiros trabalhados.

Se o trabalhador prestou serviços durante todos os doze meses do ano, ele receberá o valor cheio de 4 mil reais. Caso tenha trabalhado apenas por sete meses, por exemplo, ele receberia um preço proporcional estimado pelo seguinte cálculo: (R$ 4.000 ÷ 12) x 7 meses = R$ 2.333, aproximadamente.