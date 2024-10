Projeto Elas, do Grupo Omni, soma R$ 370 milhões em crédito em um ano

O Projeto Elas, do Grupo Omni, completa seu primeiro ano de existência com 370 milhões de reais em créditos concedidos a cerca de 24 000 mulheres empreendedoras. Concebido por 34 funcionárias da Omni e da Finsol – a financeira especializada em microcrédito do grupo -, o Elas é apoiado pelo IFC, o braço do Banco Mundial para crédito privado em países emergentes.

“O programa joga luz em um tema muito importante: a independência financeira da mulher”, afirma Patrícia Lindner, superintendente de negócios da Omni e uma das idealizadoras do projeto. “As mulheres executam diferentes papéis na sociedade, cuidando da casa, dos filhos e do trabalho e, geralmente, têm a menor renda ou nenhuma”, acrescenta.

Dos 370 milhões de reais aprovados em um ano, 280 milhões foram para o financiamento de veículos, 58 milhões para a aquisição de motos, 17 milhões para caminhões, e 19 milhões para operações de microcrédito. No total, o Elas já financiou mais de 13 000 automóveis, 8 000 motos e 23 000 operações de microcrédito.