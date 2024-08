Produção de veículos cresce 17% em julho, segundo a Anfavea

A produção de veículos em julho no Brasil foi de 247 mil unidades, aumento de 17% em comparação a junho. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) é a melhor marca desde outubro de 2019. No acumulado de 2024, a produção totalizou 1,385 milhão de unidades, superando em 5,3% os primeiros sete meses de 2023.

O mercado interno vem se aquecendo desde abril, com julho destacando-se como o melhor mês do ano. Segundo a Anfavea, foram 242 mil veículos emplacados, apenas em julho.

“Esse volume significativo superou até mesmo julho do ano passado, que havia sido fortemente impulsionado pela MP 1.175 do governo federal, que oferecia descontos na compra de carros novos”, diz Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, em nota.

A média diária de vendas em julho foi de 10,5 mil unidades, levemente inferior às 10,7 mil de junho. Contudo, o total de emplacamentos no mês foi 12,6% maior que o mês anterior e 7% superior a julho de 2023, devido a três dias úteis adicionais.

Todos os segmentos de venda apresentaram crescimento, com destaque para o varejo, que cresceu mais do que as vendas diretas, o aumento nas compras financiadas e o desempenho superior dos modelos nacionais em relação aos importados.

Os emplacamentos de ônibus cresceram 43%. Segundo a Anfavea trata-se de uma virada já que o segmento vinha registrando alta produção, mas com vendas modestas.

“Os estoques começam a ser escoados por programas como o Caminho da Escola e renovações de frotas em ano de eleições municipais, projetando um segundo semestre muito positivo para o transporte público no país”, afirmou Leite.

Apesar dos resultados positivos no mercado interno, as exportações ainda representam um desafio, segundo a Anfavea. Nos primeiros sete meses do ano, foram exportadas 204,4 mil unidades, uma queda de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Contudo, julho foi o melhor mês do ano para exportações, com 39,1 mil unidades embarcadas, um aumento de 35% em relação a junho, impulsionado pela concentração de embarques e a entrega de veículos que aguardavam autopeças do Rio Grande do Sul.