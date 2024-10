Produção de veículos cai 11,4% em setembro

A produção de veículos no Brasil caiu 11,4% em setembro em comparação a agosto, totalizando 230 mil unidades, frente a 260 mil do mês anterior, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). As vendas, por sua vez, recuaram 0,4%.

Apesar da queda mensal, o acumulado do ano apresenta números positivos: a produção subiu 7%, totalizando 1,87 milhão de veículos, enquanto os licenciamentos aumentaram 14,1%, atingindo 1,86 milhão de unidades.

Já as exportações de veículos brasileiros subiram 8,9% em setembro, com 41.629 unidades enviadas para o exterior, indicando uma demanda externa mais robusta. As importações também aumentaram 4,8%, com o Brasil recebendo 42.564 veículos montados no exterior.

Ao todo, o mercado registrou 236.334 veículos licenciados. Desses, 222.875 foram carros leves, 11.455 foram caminhões e 2.004 foram ônibus.