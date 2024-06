Previdência e renda: os grandes desafios brasileiros

No espaço de poucos dias, chegam ao mercado dois livros relevantes para debater o futuro do Brasil. Em 3 de junho, será lançado, pela editora Altabooks, A Reforma Inacabada — O Futuro da Previdência Social no Brasil, em que dois dos principais estudiosos do setor, os economistas Fabio Giambiagi e Paulo Tafner, discutem como controlar o crescimento pouco sustentável dos benefícios previdenciários. Na semana seguinte, é a vez de chegar às livrarias a coletânea O Desafio da Produtividade: Como Tirar o Brasil da Armadilha da Renda Média, organizada por Giambiagi e pelo economista José Ronaldo de Castro Souza Jr., professor do Ibmec. A obra, da editora Lux, reúne artigos de 29 especialistas que apontam como impulsionar a baixa produtividade brasileira.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2