Prévia da inflação e temporada de balanços gera cautela no mercado

O Ibovespa, principal índice da B3, recua nesta quinta-feira para 129 mil pontos, refletindo a piora dos dados de inflação, após o IPCA-15 registrar alta de 0,54%, acima das expectativas do mercado. Esse resultado reforçou as apostas de uma elevação mais agressiva da Selic.

A cautela dos investidores também é influenciada pela temporada de balanços do terceiro trimestre, com atenção voltada para os resultados da Vale após o fechamento do mercado, uma das empresas com maior peso no índice.

No cenário internacional, as bolsas operam sem direção definida, impactadas pela divulgação dos balanços de grandes empresas, com algumas sendo favorecidas e outras prejudicadas pelos resultados financeiros. O dólar, por sua vez, segue em alta, cotado a R$ 5,70.

Embora o avanço do petróleo e o desempenho positivo de algumas bolsas ocidentais possam aliviar as perdas do Ibovespa, a queda do minério de ferro pesa negativamente sobre o índice.