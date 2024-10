Plataforma vai desburocratizar processos para investidor estrangeiro

Uma nova plataforma vai simplificar a vida dos investidores estrangeiros reunindo todas as informações regulatórias e centralizar o acesso a autorizações e trâmites necessários para o setor privado.

Chamada de Janela Única de Investimentos, a plataforma é fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Departamento de Países do Cone Sul do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Adotada por mais de 60 países, a iniciativa recebeu aporte de 400 mil dólares do BID e tem o objetivo de desburocratizar processos para o país receber mais investimentos e reduzir custos do comércio exterior.

A parceria para a criação e desenvolvimento da Janela Única de Investimentos foi assinada nesta segunda-feira, 29, pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e o gerente geral do Departamento de Países do Cone Sul do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Morgan Doyle.

Segundo Doyle, o projeto vai reduzir custos e dar maior previsibilidade para o investidor. A estimativa, disse Alckmin, é que a redução nos custos do comércio exterior possa chegar a 40 bilhões de reais.