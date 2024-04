PL prevê alíquota zero para 18 categorias da cesta básica; saiba quais

O texto da regulamentação da reforma tributária, entregue ao Congresso na última quarta-feira, 24, estabelece uma série de novas regras para a reforma tributária. Entre elas, está a nova cesta básica do governo, com a desoneração de vários itens.

Na lista, há 18 categorias de produtos que serão integralmente desonerados dos novos impostos que foram criados pela reforma tributária. É nessa que estão incluídos itens como arroz, feijão e leite. O projeto prevê ainda a cobrança de uma alíquota especial, com desconto de 60% para outras 14 categorias, como proteínas animais.

Segundo o texto, os produtos foram listados conforme a determinação da Emenda Constitucional da reforma: a cesta básica é feita considerando a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantindo uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada.

Segundo o PL do Ministério da Fazenda, a prioridade do governo foi incluir os alimentos mais consumidos pela população mais pobre. ” Para embasar a seleção destes alimentos, foi construído um indicador que mensura a relação entre o quanto cada alimento pesa no orçamento de alimentos das famílias de baixa renda e o quanto pesa no orçamento de alimentos das demais famílias, a partir das informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares

– POF do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”.

Os produtos da cesta básica nacional serão integralmente desonerados da cobrança do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos estados e municípios, e da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), do governo federal.

O projeto, que agora está no Congresso, deve começar a tramitação pela Câmara dos Deputados, onde pode sofrer alterações como a inclusão ou exclusão de itens da cesta básica. A estimativa do governo é que o PL passe pela Câmara ainda neste primeiro semestre.

Veja os produtos com alíquota zero

Arroz

Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado; e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica

Manteiga

Margarina

Feijões

Raízes e tubérculos

Cocos

Café

Óleo de soja

Farinha de mandioca

Farinha, grumos e sêmolas, de milho e grãos esmagados ou em flocos, de milho

Farinha de trigo

Açúcar

Massas alimentícias

Pão do tipo comum (contendo apenas farinha de cereais, fermento biológico, água e sal)

Ovos

Produtos hortícolas (exceto Cogumelos e trufas)

Frutas frescas ou refrigeradas e frutas congeladas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

Alimentos com redução de 60% das alíquotas

Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal (exceto foies gras)

Peixes e carnes de peixes (exceto salmonídeos, atuns; bacalhaus, hadoque, saithe e ovas e outros subprodutos)

Crustáceos (exceto lagostas e lagostim) e moluscos dos seguintes códigos e subposições

Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos

Queijos tipo muçaarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino

Mel natural

Mate

Farinha, grumos e sêmolas, de cerais, grãos esmagados ou em flocos, de cereais, e amido de milho

Tapioca

Óleos vegetais e óleo de canola

Massas alimentícias

Sal de mesa iodado

Sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes

Polpas de frutas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes

Produtos de higiene com alíquota reduzida

Sabões de toucador

Pasta de dente

Escovas de dentes

Papel higiênico

Água sanitária

Sabões em barra